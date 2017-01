Afin de prendre au mot Donal Trump, trois sénateurs républicains, dont deux de ses concurrents malheureux dans la course à l’investiture, Ted Cruz et Marco Rubio, ont déposé le 3 janvier un projet de loi appelant M. Trump à reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et à procéder au déménagement de l’ambassade. Le projet affirme même : "La politique américaine devrait être de reconnaître Jérusalem comme la capitale indivisible de l’Etat d’Israël, à la fois en droit et de fait."

