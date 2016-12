France – Un remaniement pour sauver la fin du film

cazeneuve-rencontre-valls-matignon-pour-la-passation-de-pouvoirs.jpgDans cette dernière séquence avant la présidentielle, François Hollande n’a rien choisi. Ni le scénario, ni la distribution, ni la date de sortie. Il a été contraint de renoncer à sa propre candidature. Obligé de changer de Premier ministre à six mois de la fin du mandat. Acculé à un (petit) remaniement à quinze jours de la primaire. Il n’a même pas eu le choix des hommes.

Pas question de promouvoir un « vallsiste », un « frondeur », ou d’afficher une préférence qui diviserait. Le générique ne compte que des « hollandais » : Bernard Cazeneuve, l’homme rassurant face au terrorisme ; le fidèle Bruno Le Roux, récompensé pour ses loyaux services; le docile André Vallini, affecté à la machine parlementaire.

Pas question de prendre le risque de relâcher la sécurité du pays. Impossible de procéder à des nominations qui ne seraient pas dans la continuité d’une politique écrite pour les deux mois et demi de vie parlementaire et les cinq mois du quinquennat qu’il reste à vivre.

Lire l’article complet sur http://politique.blogs.ouest-france.fr