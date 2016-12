ONU: une quantité disproportionnée de rapports contre Israël selon l’hypocrite Ban Ki-moon

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a pour sa part dénoncé l »hypocrisie »de l’ONU

« Des décennies de manœuvres politiques ont créé une quantité disproportionnée de résolutions, de rapports et de conférences critiquant Israël », a déclaré vendredi le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.

Lors de sa dernière allocution devant le Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Moyen-Orient à la fin d’un mandat de dix ans, Ban a noté que « dans bien des cas, plutôt que d’aider la cause palestinienne, cette réalité a entravé la capacité du Conseil de l’ONU à remplir son rôle de manière efficace ».

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a pour sa part dénoncé l »hypocrisie » de l’ONU, mais a déclaré qu’Israël attendait avec impatience une nouvelle ère avec l’arrivée de l’ancien Premier ministre portugais, Antonio Guterres, au poste de secrétaire général de l’ONU le 1er janvier.

« Le Secrétaire général a reconnu les faits, l’hypocrisie de l’ONU envers Israël a battu tous les records au cours de la dernière décennie », a déclaré l’ambassadeur Danon.

« Pendant tout ce temps, l’ONU a adopté 223 résolutions condamnant Israël, alors que seulement huit condamnent le régime syrien qui a massacré ses citoyens ces six dernières années. C’est absurde », a-t-il poursuivi.

Lire l’article complet sur i24news