3 Palestiniens arrêtés pour des attaques pyromanes présumées

Les suspects sont accusés d’avoir allumé des incendies en Judée et Samarie pour des motifs nationalistes le mois dernier

Trois Palestiniens ont été arrêtés en novembre par les forces de sécurité israéliennes. Ils sont soupçonnés d’avoir délibérément allumé des feux pendant une vague d’incendies qui a parcouru Israël et la Judée et Samarie le mois dernier, a annoncé dimanche le Shin Bet.

Les arrestations, qui étaient avant dimanche placées sous embargo, ont été menées pendant une opération commune de l’armée israélienne, de la police et du Shin Bet le 26 novembre, a annoncé le service de sécurité intérieure.

Les trois suspects, Joad Mohammad Faiz Dahr, 19 ans, Hamdan Saqr Hamdan Lami, 19 ans, and Yazid Ahmad Hamdan Lami, 24 ans, habitent tous dans le village palestinien d’Iskaka, dans le nord de Judée et Samarie.

