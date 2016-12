Canada-Israël : un nouveau pacemaker biologique à base de cellules souches embryonnaires

Une nouvelle génération de pacemakers biologiques pourrait apporter une véritable révolution par rapport aux stimulateurs cardiaques traditionnels largement utilisés aujourd’hui.

Une équipe de recherche israélo-canadienne vient de montrer l’efficacité d’un stimulateur biologique sur des cultures cellulaires et des rats vivants. Il est basé sur l’utilisation de cellules qui possèdent des propriétés fonctionnelles semblables à aux cellules cardiaques humaines. L’équipe de recherche comprend, entre autres, le Pr Lior Gepstein de la faculté de médecine au Technion et directeur du département de Cardiologie à l’hôpital Rambam. Les expériences sur des rats ont été réalisées par le Dr Udi Nussinovitch dans le laboratoire de Lior Gepstein.

En temps normal, le «stimulateur naturel» du cœur (nœud sinusal) est constitué d’un amas de cellules cardiaques dédiées responsables du déclenchement du signal électrique qui conduit à la contraction du cœur. C’est lui qui « bat la mesure ».

Un dysfonctionnement peut entraîner une fréquence cardiaque lente et perturber la fonction cardiaque, conduisant à un état de faiblesse, des vertiges, l’évanouissement, l’insuffisance cardiaque et même la mort. “Avec l’âge, l’activité électrique cardiaque, qui naît dans les oreillettes, peut ainsi se faire moins régulièrement ou la transmission de l’influx électrique peut être moins efficace des oreillettes aux ventricules cardiaques”, précise le site allodocteurs. L’implantation d’un stimulateur artificiel comportant des électrodes insérées dans diverses zones du cœur permet de corriger ce dysfonctionnement. Plus de 40 000 stimulateurs cardiaques sont implantés chaque année en France.

Mais les pacemakers sont très contraignants : intervention chirurgicale invasive, danger d’infection, problèmes hormonaux, batterie épuisée, panne… En outre, chez les enfants, dont le cœur est en pleine croissance, le stimulateur électronique ne s’adapte pas à l’augmentation progressive du volume cardiaque.

