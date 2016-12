TEL AVIV (Reuters) – Le milliardaire israélien Beny Steinmetz, surnommé le roi du diamant, a été interpellé lundi par la police et placé en résidence surveillée dans le cadre d’une affaire de corruption en lien avec l’exploration de gisements miniers en Guinée.

Le groupe minier Beny Steinmetz Group Resources (BSGR), qui fait dans un communiqué état de cette arrestation, souligne que les allégations de versements de pots-de-vin et de corruption avancées dans ce dossier sont dénuées de tout fondement.

Le placement en résidence surveillée de Beny Steimetz, 60 ans, court jusqu’au 2 janvier, a précisé la police israélienne.

Un des avocats de BSGR, Yuval Sasson, agissant aussi au nom de Beny Steimetz, a estimé que ce nouveau développement était la conséquence d’une “investigation menée par le gouvernement guinéen afin d’exproprier BSGR de ses droits d’exploitation minière”.

BSGR, filiale minière du holding familial Steinmetz, rappelle de son côté que l’enquête a été lancée à l’origine par la justice guinéenne, avec l’aide d’enquêteurs de la police aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. Le groupe, basé à Guernesey, présente Beny Steinmetz comme un “conseiller”.

