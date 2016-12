Un réseau terroriste qui préparait des attentats-suicides en Israël démantelé

La plupart des membres du réseau sont des anciens prisonniers accusés d’activités terroristes contre Israël

Le service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) en coopération avec l’armée et la police ont démantelé ces derniers mois une cellule terroriste importante opérant dans la ville de Shehem, en Judée et Samarie, a indiqué un communiqué du Shin Bet jeudi.

Plus de 20 membres du groupe islamiste Hamas, au contrôle de la bande de Gaza, impliqués dans ce réseau ont été arrêtés lors de cette opération.

L’Enquête du Shin Bet a révélé que les suspects préparaient des attentats-suicides en Israël ainsi que des attaques armées en Judée et Samarie.

La plupart des membres de ce réseau, arrêtés lors de cette opération des forces de sécurité israéliennes sont des anciens prisionniers, ayant été accusés d’implication dans des activités terroristes contre Israël, selon l’enquête.

Lors des interrogatoires menés par le Shin Bet, les suspects ont révélé qu’au mois de mai, un atelier de confection d’explosifs a été mis en place à Shehem, et qu’environ 7 kg de matériel de type TATP (peroxyde d’acétone) ont été fabriqués, pour être utilisés lors d’attentats-suicides prévus à Jérusalem et à Haïfa, et menés par 4 kamikazes.

