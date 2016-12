Jeremiah Wright : retour sur le pasteur antisémite d’Obama

L’un des partisans bien connu de la version noire de la théologie de la libération est le pasteur Jeremiah A. Wright Jr. C’est un producteur d’antisémitisme classique et d’insultes antisémites et antisraéliennes, depuis plus de 15 ans, autant lorsqu’il prêchait que depuis son départ en retraite. Tout d’abord, il a été pasteur d’une communauté protestante de Chicago ; avant qu’il soit élu président en 2008, Barack et sa femme Michelle étaient membre de sa communauté. Whright a marié Obama et son épouse en 1992 et ils n’ont quitté son église qu’en 2008.

La définition de l’antisémitisme a été approuvée par 31 gouvernements démocratiques de pays-membres de l’Alliance pour la Mémoire de la Shoah (IHRA), et parmi eux, les Etats-Unis[3]. Elle est, dans ses grandes lignes, similaire à la définition de travail de l’antisémitisme adoptée par le Département d’Etat[4]. En appliquant cette définition de l’IHRA aux déclarations de Wright, on peut mettre en lumière le caractère extrémiste de ses insultes antisémites.

