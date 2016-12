Le bureau du Premier ministre israélien a fait savoir que l’Etat hébreu ne comptait pas respecter les termes de la résolution adoptée au Conseil de sécurité contre les implantations israéliennes en Judée et Samarie.

« Israël rejette cette résolution honteuse anti-israélienne à l’ONU et ne respectera pas ses termes. À une époque où le Conseil de sécurité ne fait rien pour arrêter le massacre d’un demi-million de personnes en Syrie, il s’en prend honteusement à la seule véritable démocratie au Moyen-Orient, Israël, et appelle le mur occidental « territoire occupé », a indiqué le bureau du PM dans un communiqué.

« L’administration Obama a non seulement a échoué à protéger Israël contre cette union contre lui à l’ONU, mais elle fomenté avec elle en coulisses. Israël attend avec impatience de travailler avec le président élu Trump et avec tous nos amis au Congrès, républicains et démocrates, pour contrer les effets néfastes de cette résolution absurde », a poursuivi le communiqué.

