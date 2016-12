Crise entre Israël et la Nouvelle-Zélande

Israël a rappelé son ambassadeur à Wellington, protestant contre la résolution du Conseil de sécurité.

La résolution avait été présentée au vote vendredi à l’initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela.

Israël a annoncé peu après l’adoption de la résolution – la première votée par le Conseil de sécurité en plus de 38 ans pour condamner la politique de colonisation israélienne – qu’il ne s’y conformerait pas et qu’il rappelait ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal. La Malaisie et le Venezuela ne sont pas concernés par cette mesure, n’entretenant pas de relations diplomatiques avec Israël.

Le texte exhorte Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem».

Il a été adopté vendredi par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU, après la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto et de s’abstenir, contrairement à leur position habituelle sur ce dossier.

