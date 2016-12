Résolution de l’ONU : Israël riposte contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal

Nétanyahou a rappelé ses ambassadeurs, a annulé la visite du chef de la diplomatie sénégalaise et des programmes d’aide destinés au pays africain

Benyamin Nétanyahou Benjamin Nétanyahou a ordonné samedi « une série de mesures diplomatiques » contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal qui ont obtenu l’adoption d’une résolution contre les implantations, vendredi à l’ONU.

La résolution, initialement proposée par l’Egypte et qui devait être votée jeudi, avait finalement été présentée au vote vendredi à l’initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après une volte-face du Caire.

Israël n’entretient pas de relations diplomatiques avec la Malaisie et le Venezuela.

Nétanyahou a annoncé quelques heures seulement après le vote de la résolution, le rappel « immédiat » de ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal « pour consultations », dans un communiqué de ses services.

