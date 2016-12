L’Allemagne commande des barrières modulaires israéliennes pour véhicules

Selon la compagnie Mifram, l’attaque à Berlin aurait pu être évitée grâce à ses barrières de sécurité

Après l’attaque de lundi dans la capitale allemande, lors de laquelle un camion a foncé dans un marché de Noël, tuant 12 personnes et en blessant 48 autres, les autorités allemandes ont contacté un fabricant israélien de barrières modulaires pour véhicules (MVB) afin d’acquérir la totalité de sa marchandise, a-t-on appris vendredi.

Les Allemands ont contacté Mifram Security, qui développe, conçoit et fabrique une grande sélection de systèmes de défense pour la protection anti-terroriste, et ont demandé de réserver leur stock complet de barrières modulaires en vue d’un achat début janvier, a déclaré à I24news le président de la compagnie, Amos Klein.

