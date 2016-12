Nétanyahou remet en question la contribution d’Israël à l’ONU

Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, menace de revoir les relations entre Israël et l’Organisation des Nations Unies au lendemain de l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution condamnant la colonisation des territoires palestiniens de Judée et Samarie.

« La décision qui a été prise est biaisée et honteuse, mais nous la surmonterons […] cela prendra du temps, mais cette décision sera annulée », a déclaré le premier ministre Benjamin Nétanyahou.

Le chef d’État a demandé au ministère des Affaires étrangères de son pays de procéder à une réévaluation de tous les contacts d’Israël avec les Nations unies. Il a spécifié que la contribution financière d’Israël à l’ONU ainsi que la présence de représentants sur le territoire israélien seraient révisées.

« J’ai déjà demandé l’arrêt d’une contribution de 30 millions de shekels (10,7 millions de dollars canadiens) pour le financement de cinq organismes de l’ONU, cinq organismes qui sont particulièrement hostiles à Israël », a-t-il ajouté.

