Israël: un ministre appelle à l’annexion de parties de Judée et Samarie

Nétanyahou pourrait ordonner la construction de logements en Judée et Samarie en réaction à la résolution de l’ONU

Alors que le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou pourrait donner son feu vert pour la construction de nouveaux logements en Judée et Samarie, en réaction à l’adoption par l’ONU d’une résolution condamnant les implantations, un ministre de son gouvernement a estimé samedi israéliennes que le moment était venu d’annexer unilatéralement des parties de ce territoire, rapporte le Times of Israël.

« Il y a tant de ténèbres et tant d’hypocrisie dans le vote de l’ONU contre Israël », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Gilad Erdan (Likoud), lors d’une cérémonie d’allumage des bougies de Hanoucca à Ramat Gan. « Le Moyen-Orient brûle et qui à qui choisissent-ils de s’en prendre ? Israël. C’est de l’hypocrisie et de l’arrogance ».

« Nous devrions faire un effort pour couper tout le financement de l’ONU. Nous devrions annoncer l’annexion immédiate des blocs d’implantations… Nous devrions renouveler la construction dans tout le pays », a-t-il affirmé.

Plus tôt, la chaîne israélienne Aroutz 2 a révélé que le Premier ministre pourrait annoncer une nouvelle construction au-delà de la Ligne Verte lors de la réunion hebdomadaire de son cabinet ministériel dimanche matin.

