Israël, musulmans, avortement: Obama sème des cailloux dans les baskets de Trump

Depuis la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre, Barack Obama multiplie les décisions qui sont autant d’épines dans le pied de la future administration républicaine, qui doit entrer en fonction le 20 janvier.

Barack Obama n’a pas dit son dernier mot. À quelques semaines de son départ de la Maison blanche, le président américain semble décidé à mettre des bâtons dans les roues de son successeur, l’imprévisible Donald Trump.

Un activisme illustré par plusieurs décisions que la prochaine administration aura bien du mal à abroger, en dépit de sa volonté farouche de détricoter tout ce qui a été entrepris ces huit dernières années.

L’arbitrage le plus récent a eu lieu sur la scène internationale. Le 23 décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2334, qui demande à Israël de cesser la colonisation dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem. Une première depuis 1980, qui n’aurait pu avoir lieu si les Etats-Unis, alliés historiques d’Israël, avaient usé de leur droit de veto. En prenant cette décision, Barack Obama s’est attiré les foudres d’une partie des presses américaine et israélienne.

De son côté, Donald Trump n’a pas manqué de dénoncer la résolution, affirmant sur Twitter que « les choses changeront après le 20 janvier ». Selon le magazine américain Foreign Policy, spécialisé dans les relations internationales, le président élu aurait participé aux longues tractations qui ont précédé le vote du Conseil de sécurité. Il tentera peut-être d’inverser ce « coup de semonce » à l’égard de Benyamin Nétanyahou en s’appuyant sur son futur ambassadeur à Jérusalem, David Friedman, connu pour son soutien idéologique à la colonisation et son opposition à la création d’un Etat palestinien.

