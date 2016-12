Israël convoque l’ambassadeur US après la résolution de l’Onu

Benyamin Nétanyahou Nétanyahou a convoqué dimanche l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël pour lui demander des explications sur l’abstention de son pays

« Le gouvernement (israélien) a considéré à juste titre cette résolution non comme un pas vers la paix, mais comme s’éloignant de la paix », a insisté dimanche David Keyes, porte-parole du Premier ministre israélien, à l’antenne de CNN, réitérant des affirmations selon lesquelles Israël détient des « informations irréfutables que l’administration Obama a vraiment poussé cette résolution et aidé à la concevoir ».

Refusant d’en révéler la teneur, il assuré que le gouvernement israélien avait toute « confiance qu’elles sont correctes », précisant qu’elles émanent de « sources internationales et dans le monde arabe ».

