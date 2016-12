Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman appelle la communauté juive à quitter la France

Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, appelle les Juifs de France à quitter la France et compare la conférence de paix de Paris à un « procès Dreyfus ».

Israël est décidément très remonté contre la France. Lundi 26 décembre, Avigdor Liebermann le ministre de la Défense israélien et dirigeant du parti « Israël Beytenou », s’est adressé à la communauté juive de France en déclarant : « Ce n’est pas votre pays, ce n’est pas votre terre, quittez la France et venez en Israël. »

Le ministre a ensuite évoqué les récents attentats perpétrés contre la communauté juive, ainsi que la hausse selon lui des actes antisémites.

