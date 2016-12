Dermer : Obama a donné aux Palestiniens les munitions pour une guerre diplomatique contre Israël

L’envoyé israélien défend la réponse israélienne à la résolution 2334

L’ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Ron Dermer, a déclaré lundi que le président américain Barack Obama avait donné des munitions aux Palestiniens pour mener une guerre sur plusieurs fronts contre Israël en refusant d’utiliser le veto américain au Conseil de sécurité des Nations unies, où une résolution condamnant les implantations israéliennes a été votée la semaine dernière, déclenchant une guerre des mots diplomatique entre Jérusalem et Washington.

Dermer a défendu la réponse du gouvernement israélien à la résolution, rejetant l’accusation selon laquelle Israël s’isole des pays qu’il considère comme des alliés.

« Israël ne va pas en prendre plein la figure et simplement ne pas répondre », a déclaré lundi Dermer à Jake Tapper de CNN.

« Obama a donné aux Palestiniens exactement ce qu’ils voulaient, il leur a donné les munitions pour une guerre politique, diplomatique et juridique contre Israël, en n’apposant pas son veto », a déclaré Dermer. Il a ajouté que la décision « encourage fondamentalement le boycott et les sanctions contre Israël, et rendra la paix plus difficile à accomplir. »

Lire l’article complet sur The Times of Israël