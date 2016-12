Assignation à résidence d’un député arabe accusé de connivence avec des détenus palestiniens

Un tribunal israélien a assigné à résidence un député arabe israélien soupçonné d’avoir remis en secret des téléphones portables à deux terroristes arabes, a annoncé mardi la police.

Basel Ghattas, dont l’immunité parlementaire a été levée, a comparu devant un tribunal de Rishon Le Tzion, près de Tel-Aviv, qui a décidé de l’assigner à résidence pendant 10 jours pendant que l’enquête continue, a précisé la police.

Le tribunal a également décidé de lui interdire de quitter Israël et de rendre visite à des prisonniers de sécurité pendant 180 jours, a ajouté la police.

Ghattas, 60 ans, a été arrêté jeudi et il est soupçonné d’avoir « fait passer des téléphones portables et des cartes SIM à des détenus palestiniens » de la prison de Ktziot (sud) lors d’une visite à une date non précisée, selon la police.

Il avait annoncé jeudi qu’il acceptait la levée de son immunité parlementaire peu avant qu’un vote prévu au Parlement n’intervienne sur cette question.

Lire l’article complet sur http://www.voaafrique.com