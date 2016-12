Israël/Résolution ONU: un rapport égyptien confirme l’implication américaine

« C’est n’est que la pointe de l’iceberg de la collusion entre les États-Unis et les Palestiniens »

Israël s’attend à ce que davantage de manœuvres dirigées par les États-Unis aux Nations unies soient critiques à l’égard de l’État juif, a déclaré mardi un responsable israélien au Times Of Israël.

« Nous attendons à davantage de manœuvres (américaines) à l’ONU », a déclaré un responsable israélien, quelques heures après qu’un journal égyptien a publié ce qu’il prétend être les transcriptions des réunions entre de hauts fonctionnaires américains et palestiniens corroborant les accusations présentées à la résolution 2334 contre Israël.

« L’article publié dans la presse égyptienne correspond à ce que nous savons », a déclaré le responsable. « C’est n’est que la pointe de l’iceberg de la collusion entre les États-Unis et les Palestiniens » a-t-il ajouté.

Le quotidien égyptien Al-Youm Al-Sabea a annoncé mardi que, lors d’une réunion au début de décembre entre le négociateur palestinien Saeb Erekat et le secrétaire d’État américain John Kerry, les Etats-Unis étaient prêts à coopérer avec les Palestiniens au Conseil de sécurité de l’ONU.

