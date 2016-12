La Russie rejette les principes de Kerry sur le conflit israélo-palestinien

Moscou rappelle qu’Israéliens et Palestiniens doivent mener des négociations directes pour aboutir à la paix

Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov a rejeté la proposition du secrétaire d’Etat américain John Kerry consistant à ce que le Quartett (Etats-Unis, Russie, ONU et Union européenne) adopte les principes énoncés par le chef de la diplomatie américaine sur le conflit israélo-palestinien mercredi après-midi à Washington, rapporte Haaretz.

Après un entretien téléphonique entre les deux hommes mardi soir, Lavrov a publié un communiqué dans lequel il a rappelé qu’Israéliens et Palestiniens devaient mener des négociations directes pour résoudre le conflit, et que les affaires politiques internes américaines ne devaient pas dicter les moyens pour y parvenir.

Lavrov « met en garde contre l’impact de l’agenda des Etats-Unis sur le Quartett pour le Moyen-Orient et le Conseil de sécurité de l’ONU », pointant les risques « des tentatives préjudiciables d’utiliser ces plateformes au sein des querelles entres Démocrates et des Républicains ».

