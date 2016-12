Nétanyahou dénonce le discours biaisé de Kerry contre Israël

Benyamin Nétanyahou Benjamin Nétanyahou a dénoncé mercredi le « discours biaisé » contre Israël prononcé par le secrétaire d’État américain John Kerry en l’accusant d’être « obsédé » par la question des implantations israéliennes. « Comme la résolution du Conseil de sécurité que le secrétaire d’État a fait avancer à l’ONU, son discours de ce soir était biaisé contre Israël », a déclaré M. Nétanyahou cité dans un communiqué de son bureau. « Pendant plus d’une heure il a traité de manière obsessionnelle des implantations et a à peine évoqué la racine du conflit à savoir l’opposition palestinienne à un État juif et ce quelles que soient ses frontières », a ajouté le Premier ministre.

