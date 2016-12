Nétanyahou: »Le MO s’enflamme et Kerry critique la seule démocratie de la région »

Le PM israélien soutient que les USA sont à l’origine de la résolution de l’ONU contre les implantations

Benyamin Nétanyahou Benyamin Nétanyahou a estimé que le discours prononcé par le secrétaire d’Etat américain John Kerry plus tôt dans la soirée était une « grande déception », dans une allocution prononcée à Jérusalem.

Nétanyahou a critiqué la « fausse équivalence morale » effectuée par Kerry entre les constructions à Jérusalem et le terrorisme palestinien.

Le dirigeant israélien a déclaré que Kerry a fait le « service minimum » en condamnant le terrorisme et que la résolution de l’ONU, qui condamnait l' »incitation » à la violence, n’attribue pas cette incitation aux Palestiniens.

Il a réaffirmé que l’accent mis sur les implantations dans l’adresse de Kerry était « obsessionnel ».

Le Premier ministre s’est dit « surpris » que Kerry ait consacré un de ses derniers discours au conflit israélo-palestinien, alors que le « Moyen-Orient est en flammes ».

« Le Moyen-Orient s’enflamme, le terrorisme sévit et John Kerry critique la seule démocratie de la région », a déploré Benyamin Nétanyahou en exprimant l’espoir que l’administration dirigée par Barack Obama « ne provoquera pas de dégâts supplémentaires à l’ONU ».

« Israël est le seul endroit au Moyen-Orient où les chrétiens peuvent célébrer Noël », a fait valoir Nétanyahou.

Lire l’article complet sur i24news