Piratage russe : Trump cherche à calmer le jeu

Alors qu’Obama a annoncé l’expulsion de 35 membres des renseignements russes et que la Russie promet une riposte « adéquate », Trump veut tourner la page.

Donald Trump va-t-il passer l’éponge sur les agissements dont sont soupçonnés les Russes afin de perturber l’élection qui l’a porté à la Maison-Blanche ? Il a estimé jeudi qu’il était temps de passer « à d’autres choses plus importantes » après l’annonce par l’administration Obama de sanctions contre la Russie. « Dans l’intérêt de notre pays et de notre grand peuple, je rencontrerai la semaine prochaine les responsables de notre renseignement pour être informé » des détails de cette affaire, s’est-il borné à déclarer dans un bref communiqué.

Une attitude qui tranche avec les mesures de représailles prises par Barack Obama jeudi en « réponse » au piratage informatique et à l’ingérence présumés de la Russie dans la présidentielle américaine, mais aussi au « harcèlement » présumé de ses diplomates à Moscou. La décision la plus spectaculaire étant l’expulsion quasiment immédiate de 35 agents de renseignements russes.

Selon une déclaration écrite du président Obama, le ministère américain des Affaires étrangères considère à compter de jeudi « persona non grata 35 agents de renseignement russes » – de simples « responsables officiels » selon les termes du département d’État – en poste à « l’ambassade de Russie à Washington et au consulat russe à San Francisco ». Sans donner de détails, la Maison-Blanche les accuse d’avoir « agi d’une manière qui ne correspond pas à leur statut diplomatique ». Ces agents russes et leurs familles « ont 72 heures pour quitter les États-Unis ». Par ailleurs, le département d’État ferme dès ce vendredi 30 décembre deux complexes de bâtiments appartenant à la Russie dans les États du Maryland, près de Washington, et de New York (Nord-Est), qui étaient « utilisés par des responsables russes à des fins de renseignements ».

