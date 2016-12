Piratage informatique : les Etats-Unis vont expulser 35 diplomates russes

Aux Etats-Unis, Barack Obama avait promis de faire payer à Moscou les piratages informatiques pendant les dernières élections. Il a annoncé une série de sanctions ce jeudi.

Parmi ces sanctions, il y a l’expulsion de 35 agents et diplomates. Ils ont 72 heures pour quitter le territoire.

Deux bâtiments utilisés par les services russes, à New York et dans le Maryland, vont également être fermés.