Implantations: les républicains US préparent un texte qui condamne l’ONU

Depuis son adoption, plus de 100 membres du Congrès ont publié des déclarations condamnant la résolution

Les républicains dans les deux chambres du Congrès (Sénat et Chambre des représentants) vont proposer dans les prochains jours des mesures visant à condamner les Nations Unies, suite à l’adoption par Conseil de sécurité la semaine dernière d’une résolution affirmant que les implantations israéliennes n’avaient aucune validité juridique et constituaient une violation flagrante du droit international.

Le sénateur du Kansas Jerry Moran et le représentant de Floride Dennis Ross ont tous deux indiqué qu’ils envisagent de présenter, dans leur chambre respective, des mesures de désapprobation de la résolution 2334 du CSNU, lors de la prochaine réunion des législateurs du Congrès la semaine prochaine.

Selon une source du Times of Israël, plus de 100 membres du Congrès ont publié des déclarations condamnant la résolution.

Lire l’article complet sur i24news