Conflit israélo-palestinien – Theresa May critique John Kerry

La Première ministre Theresa May a critiqué le secrétaire d’Etat américain John Kerry qui condamnait récemment l’extension des implantations dans les territoires palestiniens. Un processus qui mettrait en péril, selon lui, la résolution du conflit israélo-palestinien. Une réaction qui a surpris le département d’Etat américain.

Les manœuvres diplomatiques ne semblent pas effrayer Theresa May, qui n’a pas hésité à réagir aux propos du secrétaire d’Etat américain John Kerry. Le porte-parole de Downing Street a en effet déclaré qu’il n’était « pas approprié » pour John Kerry d’attaquer la Constitution d’un gouvernement démocratiquement élu, surtout s’il s’agit d’un pays allié.

Pour Theresa May, la paix entre Israël et l’autorité palestinienne ne peut être négociée en se focalisant uniquement sur la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés.

