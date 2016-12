Israël met en garde contre des risques d’attentats imminents ciblant des Occidentaux en Inde

Israël a diffusé le 30 décembre une mise en garde contre des risques «immédiats» d’attentats susceptibles de viser des touristes occidentaux, notamment israéliens, dans le sud-ouest de l’Inde à l’approche de la célébration des fêtes de fin d’année.

«Nous mettons en garde les touristes israéliens qui séjournent en Inde sur la possibilité d’attentats terroristes immédiats contre des cibles occidentales et touristiques en particulier dans le sud-ouest de ce pays», a déclaré le 30 décembre le bureau israélien du contre-terrorisme dans un communiqué diffusé par les services du Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou.

Le bureau antiterroriste appelle à «une vigilance renforcée lors des événements qui vont avoir lieu dans les prochains jours à l’occasion de la célébration de la nouvelle année, et surtout lors des fêtes organisées sur les plages, dans des clubs où vont se rassembler de nombreux touristes».

Cet organisme recommande d’éviter de participer à ces événements, ainsi que les visites sur les marchés, les festivals et les centres commerciaux très fréquentés.

