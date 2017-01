Nouvel An meurtrier à Istanbul

Au moins 39 personnes ont été tuées et 40 blessées dans l’attaque d’une discothèque à Istanbul.

L’attaque a été menée par au moins un assaillant déguisé en père Noël. L’homme a d’abord tué un policier et un civil avant de forcer l’entrée du Reina, une boite de nuit huppée du quartier d’Ortaköy, sur la rive européenne d’Istanbul.

Entre 700 et 800 personnes se trouvaient à l’intérieur de la discothèque lorsque l’assaillant a ouvert le feu. Plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore pour s‘échapper.

Des témoins rapportent avoir entendu l’assaillant s’exprimer en arabe.