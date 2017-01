L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott: L’Australie doit offrir « un soutien inébranlable à Israël »

Abbott considère que Canberra doit couper l’aide à l’AP qui subventionne les « terroristes et leurs familles »

L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott a déclaré samedi que si l’administration du président élu des États-Unis Donald Trump déplace son ambassade en Israël à Jérusalem, l’Australie devrait faire de même, a rapporté lundi le site Haaretz.

Dans un article publié dans un journal britannique, The Spectator, Abbott a également appelé le gouvernement australien à couper son aide à l’Autorité palestinienne (AP) qui selon lui subventionne les « terroristes et leurs familles ».

Abbott a participé à la visite de la délégation australienne en visite le mois dernier à Jérusalem et à Ramallah.

