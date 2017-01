Le cabinet approuve les donations privées pour financer le 70e anniversaire d’Israël

La mesure soutenue par Nétanyahou et Regev autorise le Premier ministre à solliciter des donations en Israël et à l’étranger

Le cabinet a approuvé dimanche une proposition du ministère de la Culture pour autoriser le Premier ministre Benjamin Nétanyahou à solliciter des donateurs privés et des organisations pour financer le coût des célébrations du 70e anniversaire d’Israël l’année prochaine.

Pour la première fois de l’histoire du pays, le Premier ministre a été autorisé à solliciter des donations, en Israël et à l’étranger, pour payer les festivités de Yom HaAtsmaout 2018, au lien de les financer sur le budget de l’Etat.

Cette autorisation a été proposée par Nétanyahou et la ministre de la Culture Miri Regev, également députée du Likud.

