La Chine est le plus grand partenaire commercial d’Israël

Des investisseurs, des leaders d’opinion et des innovateurs de Chine et d’Israël se sont rassemblés au Forum Chine-Israël de Caixin à Tel Aviv pour construire sur la relation naissante.

« Innovate the Future » a été le thème d’un forum qui s’est déroulé le 27 décembre à l’Université de Tel Aviv. Des dizaines d’entrepreneurs, de leaders d’opinion et d’innovateurs de Chine et d’Israël se sont réunis pour discuter des liens technologiques entre les deux pays.

Organisé par le groupe de médias chinois Caixin, qui a envoyé une délégation pour visiter Israël et ses principales entreprises de technologie, le forum a souligné que la Chine était maintenant le plus important partenaire commercial d’Israël à hauteur de 11,4 milliards de dollars par an.

Les investissements chinois en Israël s’élèvent à environ 6 milliards de dollars, tandis que les investissements israéliens en Chine s’élèvent à environ un milliard de dollars.

Le rédacteur en chef de Caixin, Hu Shuli, a déclaré que la Chine s’intéressait particulièrement à l’innovation et au talent technologique d’Israël dans des domaines tels que la cybersécurité, l’agriculture, l’intelligence artificielle et l’Internet des choses.

