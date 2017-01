Les corps des terroristes du Hamas ne seront pas rendus, mais enterrés

Le cabinet de sécurité lance de nouveaux efforts pour ramener deux civils et les corps de deux soldats détenus à Gaza ; pour la famille, c’est trop peu et trop tard

Israël ne rendra plus les corps des terroristes du Hamas tués pendant des attaques, mais les enterrera, a décidé dimanche le cabinet de sécurité. Il lance aussi de nouveaux efforts pour faire pression sur le groupe terroriste palestinien pour qu’il libère deux civils israéliens et restitue les corps de deux soldats.

Le Hamas gazaoui détient actuellement les corps de deux soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin, qui ont été tués en 2014 pendant la guerre de Gaza. IL détiendrait également Avraham Mengistu et Juma Ibrahim Abu Anima, deux Israéliens qui auraient traversé la frontière de Gaza de leur propre chef.

La décision du cabinet de sécurité survient au lendemain de la diffusion par la branche armée du mouvement terroriste palestinien qui contrôle la bande de Gaza d’une vidéo de propagande se moquant de Shaul.

Selon un communiqué publié sur le compte Twitter du Premier ministre Benjamin Nétanyahou, le cabinet de sécurité a discuté de la question des dépouilles des terroristes du Hamas « et décidé qu’elles ne seront pas rendues mais enterrées ».

