Ghattas interdit d’activité parlementaire

Le député arabe, qui a transmis des téléphones à des prisonniers, ne pourra participer aux débats qu’à partir de juillet, mais a toujours le droit de se prononcer sur un projet de loi

La commission d’Ethique de la Knesset a voté lundi l’éloignement du député Basel Ghattas du Parlement pour six mois. Il est soupçonné d’avoir transmis illégalement à des terroristes emprisonnés en Israël plus d’une dizaine de téléphones portables miniatures et des notes codées.

Ghattas est un élu de la Liste arabe unie du parti Balad.

Yaakov Peri, ancien chef du Shin Bet, et Mickey Levi, ancien chef de la police de Jérusalem, tous deux députés du parti Yesh Atid, ont porté la plainte devant la commission, qui a voté par trois voix contre l’expulsion de Ghattas de la plénière de la Knesset et des débats en commission jusqu’en juillet.

Les actes de Ghattas « auraient pu gravement nuire à la sécurité nationale », ont écrit Peri et Levi à la commission.

La décision n’impacte pas son salaire. Son droit à voter un projet de loi, protégé par la Loi fondamentale de la Knesset, n’est pas non plus touché.

Lire l’article complet sur The Times of Israël