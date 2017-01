N. Bennett: « nous allons annexer Ma’aleh Adumim puis toute la zone C »

Le ministre Naftali Bennett a déclaré lundi à Ma’aleh Adumim que son parti avançait une loi pour annexer Ma’aleh Adumim dans le cadre d’une stratégie visant à annexer toute la zone C en Judée Samarie.

M. Bennett s’exprimait lors d’une réunion avec le maire de Ma’aleh Adumim, Benny Kashriel, et a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les membres du gouvernement appuient la loi.

« Les citoyens d’Israël ont payé par un nombre sans fin de victimes cette politique messianique d’un Etat palestinien », a déclaré M. Bennett.

« Nous devons cesser de marcher vers la voie injuste d’un État palestinien et imposer la loi israélienne à Ma’aleh Adumim, à la vallée du Jourdain, à Ofra, Ariel et à toute la zone C dès que possible. C’est ainsi que nous gagnons. »

