Délinquance : le Rhône détient le record des cambriolages

FRANCE 3 RHÔNE-ALPES En 2016, ce sont 3,7 millions de crimes et délits qui ont été commis en France selon le baromètre du Figaro. Avec une nette augmentation des actes de violence. Dans la région, c’est le Rhône qui se distingue avec le taux de cambriolage le plus élevé de France : 9,55 pour 1 000 habitants.

C’est un phénomène qui concerne les habitations, les commerces et les immeubles de bureau : des chiffres en hausse depuis 2013, avec 17000 cas l’an dernier.

Pour les syndicats de policiers, cette recrudescence est attribuée notamment à la « professionnalisation » des réseaux criminels, certains venus de pays de l’Est.

