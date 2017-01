Attentat d’Istanbul : les enquêteurs ont identifié le tireur, d’origine kirghize

La police turque commence à éclaircir les circonstances de la tuerie du Reina, à Istanbul, dans la nuit du Jour de l’An. De nouvelles images du suspect, qui a été identifié, sont diffusées et plusieurs personnes ont été arrêtées, dont deux ce mardi, à l’aéroport d’Istanbul, qui tentaient vraisemblablement de fuir.

Plus de deux jours après l’attaque meurtrière dans une boite de nuit des bords du Bosphore à Istanbul (Turquie), le tireur est toujours en fuite ce mardi mais la police l’a identifié. Les autorités ont arrêté plusieurs personnes et l’attentat a bien été revendiqué par Daech.

L’assaillant identifié. Le suspect est Iakhe Mashrapov, un homme de 28 ans d’origine kirghize, annoncent plusieurs journalistes. Les autorités turques auraient confirmé l’information.

Lire l’article complet sur Le Parisien,