La vente de Golan Telecom est confirmée. Electra est l’acheteur

Tout est bien qui finit bien. Le franco-israélien Michael Golan sauve de nombreux emplois, son honneur, et bien plus en évitant le pire : une faillite dramatique de Golan Telecom. A 15 heures ce jour, l’un des patrons les plus révolutionnaire du pays (dans un environnement très peu favorable, il a éliminé des concurrents qui avaient construits des monopoles-prédateurs), Michael Golan a signé la cession de Golan Telecom. L’acheteur est Electra. Le prix de cession est de 350 millions de shekels.

Selon Silicon.fr : « Golan Telecom enfin vendu ? L’opérateur israélien dont Xavier Niel détient 30% et fondé par Michael Boukobza (ex DG de Free) vient de trouver preneur selon le site Globes. Mais l’opération est un peu alambiquée. En effet, Cellcom, candidat malheureux au rachat de l’opérateur mobile, vient de prêter de l’argent à Elco Holding, une filiale d’Electra Consumer Products pour racheter Golan Telecom.

