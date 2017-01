Une nouvelle surprise pour Israël au Conseil de Sécurité de l’Onu ?

Décidément, Israël va devoir rester sur ses gardes jusqu’au 20 janvier, date de l’investiture du nouveau président américain Donald Trump avec lequel, il faut l’espérer, les relations seront meilleures. D’après le site NRG, le gouvernement israélien s’apprêterait à faire face à un nouveau ‘coup’ du Conseil de Sécurité de l’Onu trois jours avant le départ d’Obama de la Maison Blanche. Des responsables politiques ont admis que des efforts étaient déployés à l’heure actuelle pour éviter une nouvelle décision problématique mais personne n’a voulu en dire plus.

Nétanyahou a évoqué le sujet au cours du conseil des ministres, indiquant qu’une réunion du Conseil de Sécurité sur le Proche Orient, prévue au préalable le 12 janvier, allait être reportée au 17 janvier. Il a estimé que ce report était peut-être lié à la Conférence de Paris du 15 janvier et que les membres du CDS pourraient éventuellement débattre et voter sur des décisions prises à ce sommet international.

