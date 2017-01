Des sénateurs républicains veulent reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël

« Jérusalem est la capitale éternelle de l’Etat juif d’Israël, et c’est là que l’Ambassade doit se trouver »

Trois sénateurs républicains ont déposé mardi un projet de loi visant à reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d’Israël et déplacer l’ambassade des États-Unis, une initiative soutenue par le président élu Donald Trump.

Les sénateurs Ted Cruz, Marco Rubio et Dean Heller sont à l’origine du texte.

« Jérusalem est la capitale éternelle de l’Etat juif d’Israël, et c’est là que l’Ambassade américaine doit se trouver », a déclaré Rubio, après le dépôt du projet.

Lire l’article complet sur i24news