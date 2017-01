Azaria jugé coupable d’homicide

La juge Maya Heller a fustigé la défense du soldat et affirme qu’il a tiré sur le terroriste de Hébron parce que, selon lui, « les terroristes méritent de mourir »

Un tribunal militaire de Tel Aviv a jugé mercredi coupable un soldat israélien de 19 ans accusé d’homicide, après avoir tiré sur un terroriste palestinien neutralisé. Et ce, après un procès très médiatisé qui a profondément divisé le pays. Les avocats d’Azaria ont accusé la Cour d’être de parti-pris et ont juré de faire appel.

Le verdict concernant le sergent Elor Azaria a été donné par un jury militaire composé de trois juges, depuis un bâtiment de l’armée israélienne, la Kirya, les affaires militaires étant d’habitude jugées par la Cour militaire de Jaffa, dans le sud de la ville. Devant les lieux, beaucoup de militants ont exprimé leur soutien à Azaria. Certains avec violence: des partisans d’extrême-droite du club de football du Beitar de Jérusalem ont affronté policiers et garde-frontières déployés pour maintenir l’ordre. Deux personnes ont été arrêtées après que des manifestants ont tenté de bloquer la rue Kaplan, une grande avenue qui passe près du complexe militaire.

