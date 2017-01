De retour d’un pèlerinage en Terre Sainte Les Ivoiriens unanimes : «Israël est un pays où coulent le lait et le miel»

La Bible en parle en abondance. En Israël, la terre promise au peuple juif, selon les Saintes Ecritures hébraïques, le lait et le miel coulent en abondance. Pourtant, ce petit territoire est désertique. Il y pleut de décembre à mars. Après, plus aucune goutte de pluie sur huit mois. Place au soleil. Malgré ça, tout pousse en Israël grâce à une technologie développée par ses enfants pour ne pas être dépendant de la nourriture importée. On y trouve beaucoup d’oliviers, cette plante qui n’a pas besoin d’arrosage pour donner du fruit. D’ailleurs, l’huile d’olivier ne contient aucun gramme de cholestérol. Sur la terre d’Israël, poussent également les grenadines et dernièrement les manguiers. La Galilée est la terre la plus fertile.

Ce pays est béni de Dieu. Les Israélites ont récemment découvert du gaz mais ils ne fabriquent pas de voiture, ils ne produisent ni énergie, ni pétrole. Toutefois, ils sont très riches. Le pays est premier dans la production de médicaments génériques. Le Smig est de 1200 euros, soit plus 800 mille francs CFA.

