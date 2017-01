Israël lève l’avertissement de voyage sur l’Inde mais appelle les touristes à la vigilance

Selon le bureau du contre-terrorisme, la probabilité d’un attentat dans la région de Goa s’est dissipée après le Nouvel an

Le bureau du contre-terrorisme a levé son avertissement de voyage aux Israéliens en visite en Inde, mais a appelé ses ressortissants à rester vigilants pendant leur séjour dans le pays.

Un nouvel avertissement publié mercredi annonçait que la « menace concrète » d’attaques terroristes jihadistes sur des sites touristiques s’était dissipée suite à des opérations des forces de sécurité après le Nouvel an.

Le bureau exhorte toujours les Israéliens à faire attention et à rester vigilant pendant qu’ils sont en Inde.

