Basel Ghattas va être inculpé

Le député arabe est soupçonné d’avoir transmis des téléphones portables et des renseignements à des terroristes palestiniens emprisonnés en Israël

Le procureur général Avichai Mandelblit a donné jeudi son feu vert à l’inculpation d’un député arabe israélien soupçonné d’avoir remis entre autres en secret des téléphones portables à deux terroristes arabes, a annoncé le ministère de la Justice.

Basel Ghattas sera poursuivi pour, entre autres, utilisation d’objets à des fins terroristes, fraude et abus de confiance par un employé public, et obtention frauduleuse de bénéfices dans des circonstances aggravantes, selon un communiqué.

Le député de 60 ans est soupçonné d’avoir « fait passer des téléphones portables et des cartes SIM à des détenus palestiniens » de la prison de Ktziot lors d’une visite à une date non précisée, selon la police.

