Nigéria, TGV Pour 187 Km À 552 Milliards F CFA ; Sénégal De Macky, TER Pour 57 Km À 563 Milliards F CFA

Plus les jours avancent plus les Sénégalais se rendent compte de la nébuleuse qui entoure le Train express régional de Macky SALL

En effet, au-delà de l’opportunité de ce projet que Macky SALL décrit comme le plus grand projet du Sénégal indépendant, ces trains trainent des wagons d’incongruités. Le chef de l’Etat n’a pas uniquement sauvé l’entreprise française Alstom de la faillite. Il a également dépensé plus qu’il n’en faut si l’on se fie à ce qui se passe ailleurs sur le continent.

Pour les 57 Km que vont couvrir les TER, la facture plus que salée est arrêtée à 563 milliards de francs CFA .

