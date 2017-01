Israël – Un avion Présidentiel équipé du système anti-missile de Elta Systems

Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou et le président israélien Reouven Rivlin voleront sur le «Air Force One» israélien dès cet été dans leurs futurs déplacements à l’étranger. L’avion a coûté plus de 70 millions de dollars, il est entre les mains des ingénieurs d’Israël Aerospace Industries depuis l’été 2016.

Les dirigeants israéliens qui se sont jusqu’à présent déplacés en empruntant les compagnies aériennes d’Israël et notamment El Al, sur des vols commerciaux pourront dès cette année jouir comme les présidents français ou américain d’un avion présidentiel qui sera équipé du système « Flight Guard » anti-missile de Elta Systems conçu pour protéger les avions contre les missiles pendant le décollage et l’atterrissage.

