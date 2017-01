Israël: rien de mal à accepter les cigares d’un ami, dit un avocat de Nétanyahou

« Il apparaît clairement que les soupçons sont dénués de toute substance » (avocat)

Un avocat de Benyamin Nétanyahou a assuré vendredi que le Premier ministre israélien, à nouveau interrogé par la police la veille, était innocent et qu’il n’y avait rien de mal à accepter des cigares de luxe de la part d’amis.

M. Nétanyahou a répondu jeudi pendant cinq heures et pour la deuxième fois en une semaine aux questions des policiers sur des cadeaux qu’il est soupçonné d’avoir reçus illégalement d’hommes d’affaires.

Après cet interrogatoire, la police a confirmé pour la première fois que Nétanyahou avait également été interrogé dans un second dossier sur lequel le mystère est entier. Une autre personne a été entendue ces derniers jours, a dit la police, sans plus de précisions.

« Il apparaît clairement que les soupçons sont dénués de toute substance », a dit vendredi dans un communiqué l’avocat Jacob Weinroth.

