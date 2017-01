Israël réduit son financement à l’ONU en représailles à la résolution 2334

« Il est inacceptable de continuer à contribuer au financement d’organisations anti-israéliennes » (Danon)

Le gouvernement israélien a annoncé vendredi qu’il comptait réduire son financement à l’ONU de six millions de dollars (près de 5.7 millions d’euros) pour l’année 2017, en représailles contre la résolution 2334 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la construction des implantations israéliennes en Judée et Samarie.

Quelques heures après l’adoption de la résolution votée le 23 décembre exhortant Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem », affirmant par ailleurs que « les implantations israéliennes n’ont pas de valeur juridique » et sont « dangereuses pour la viabilité d’une solution à deux Etats », le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, avait ordonné « une série de mesures diplomatiques ».

Il a notamment demandé au ministère des Affaires étrangères de cesser de financer cinq organismes parrainés par l’ONU en soutien aux Palestiniens.

Lire l’article complet sur i24news