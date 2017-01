Le responsable a été filmé à son insu par un journaliste d’Al-Jazeera agissant sous couverture

Un responsable de l’ambassade d’Israël à Londres a été filmé à son insu en train de suggérer de « faire tomber » des députés britanniques considérés comme anti-israéliens, ont rapporté samedi les médias britanniques

Le responsable, Shai Masot, a été enregistré par un journaliste d’Al-Jazeera, agissant sous couverture, en train, apparemment, de discuter de son souhait de faire tomber plusieurs députés britanniques, parmi lesquels, le ministre des Affaires étrangères Sir Alan Duncan, partisan de la création d’un Etat palestinien et critique notoire des implantations israéliennes de Judée et Samarie.

Dans un communiqué, l’ambassadeur israélien Mark Regev s’est excusé auprès de Duncan et a déclaré que l’ambassade considérait les propos tenus par Masot comme « totalement inacceptables ». Masot « va bientôt terminer sa mission au sein de l’ambassade », ajoute le communiqué.



