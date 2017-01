Allemagne: « Jérusalem-Est ne fait pas partie d’Israël »

Après le dernier discours de John Kerry sur le conflit israélo-palestinien, un journaliste allemand a voulu connaître la position exacte et officielle du ministère allemand des Affaires étrangères sur la question de Jérusalem. Il a posé la question lors d’une conférence de presse et la réponse du porte-parole du ministère des Affaire étrangères, Martin Schäfer a été sans équivoque: « Des grandes parties de Jérusalem, y compris Jérusalem-Est se trouvent au-delà de la ligne verte et ne font donc pas partie du territoire israélien. Sur ces questions, il n’y aucune différence entre notre position et celle du Département d’Etat américain ».

Lire l’article complet sur http://www.lphinfo.com